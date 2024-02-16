Татарстанским собственникам недвижимости стал доступен сервис «Домклик Аренда»

Сервис Сбербанка «Домклик» запустил для собственников жилья услугу «Аренда», позволяющую сдать жилье быстро и выгодно. В услугу входит создание, размещение и продвижение объявления на популярных федеральных и региональных площадках, прием звонков от кандидатов, отсев спама и рекламы, проверка жильца на соответствие требованиям арендодателя, управление календарем показов, согласование удобного времени и переносов.

Помимо этого, пользователям сервиса доступны полный проект договора и описи имущества от профессиональных юристов, личный кабинет, в котором собственник может онлайн размещать фото жилья для описи, отбирать кандидатов на просмотр и подписывать необходимые документы.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиент заказывает консультацию с менеджером «Домклик». На консультации собственник рассказывает о своём жилье, а специалист — о сервисе и выгодном размере арендной платы.

Затем пользователь оплачивает услугу по подбору жильца, подтверждает право собственности в личном кабинете и загружает фото для объявления. «Домклик» размещает объявление и помогает найти подходящего кандидата.