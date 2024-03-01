Татарстанским госслужащим построят одноквартирные дома за 110 млн рублей

В Сабинском районе ведется работа над строительством одноквартирных домов для потребностей исполнительного комитета. Общий объем финансирования проекта составляет 109,3 млн рублей. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок.

Согласно утвержденной документации, работы должны быть завершены к середине сентября 2024 года, при этом планируется построить 22 объекта общей площадью 1,7 тыс. квадратных метров. Новые жилые помещения будут созданы в селах Шемордан, Тимершик, Кзыл-Меша, Малый Шинар, Сабабаш, Кырбаш, Измя, Средние Сабы и Тюбяк.





Наиболее дорогостоящим проектом будет строительство дома No20А, расположенного на улице Советская в селе Алан-Елга, стоимость жилья этого проекта, площадью 108 квадратных метров, оценивается в 2,1 млн рублей. Аналогичные жилые единицы, такой же площади, в селах Нижние Шитцы и Тимершик имеют стоимость 1,2 млн рублей и 636,1 тыс. рублей соответственно.Финансирование на строительство происходит из нескольких источников: более 67 млн рублей выделяется из федерального бюджета, еще 15,8 млн рублей поступают из республиканской казны, и один миллион рублей выделяется из бюджетов районов и поселений.