Татарстанский комик рассказал об угрозах из-за шутки про Шамана

На казанца обрушился поток обвинений и даже угроз после того как он пошутил про Шамана. По словам Артура Шамгунова, он осознавал, что такая шутка может не найти отклика у фанатов артиста. Тем не менее, ему не понятно почему нельзя смеяться именно над ним. В качестве примера безграничности юмора, Шамгунов привел шутки про людей с ограниченными возможностями.

«Весь мой концерт построен на самоиронии. Я в первую же минуту называю себя разными словами. Разве это не объясняет тон концерта? Но если нельзя шутить над человеком, который под свои песни нажимает якобы ядерную кнопку, и гордиться тем, что он просто родился на определенной земле, то зачем вообще придумали юмор», - поделился комик мнением об этой ситуации в своем телеграмм канале.