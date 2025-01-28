Татарстанские депутаты намерены защитить детей от пропаганды чайлдфри

В Татарстане предложили запретить пропаганду идеологии чайлдфри и усыновление детей лицами, сменившими пол. Соответствующие законопроекты внесли в Госсовет республики депутаты из парламентского комитета по социальной политике. Подобные ограничения ранее были закреплены на федеральном уровне.

Поправки о запрете пропаганды чайлдфри предполагается внести в статью 4 закона «Об отдельных мерах по защите прав и законных интересов ребенка в РТ». В пояснительной записке к документу указано, что его цель — защита и укрепление традиционных семейных ценностей. Авторы законопроекта подчеркнули, что семья является одной из основ государства и играет ключевую роль в формировании полноценной личности, социальной преемственности и укреплении связи поколений.

Второй законопроект предполагает запрет на усыновление и опеку детей для тех, кто сменил пол, а также для граждан стран, где это возможно без медицинских процедур.