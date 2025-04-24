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Татарстанская ведущая Камиля Харисова примет участие в шоу на ТНТ

Премьера шоу «Мастер игры» состоится в 2025 год...

Предоставлено изданию

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Телеканал ТНТ представил новую участницу своего шоу «Мастер игры» — Камилю Харисову из Татарстана, телеведущую и журналистку «Матч ТВ».

Для жителей Татарстана Камиля известна как ведущая программы «Ак Барс Шоу» и преданная болельщица хоккейного клуба из Казани. Родом она из Набережных Челнов, но позже переехала в Казань, где в 2017 году завоевала титул «Мисс Казань» и окончила Казанский федеральный университет. В настоящее время Камиля ведет репортажи с крупных спортивных событий, стала послом Игр БРИКС в Казани в прошлом году и берет интервью у известных спортсменов. Но теперь ей предстоит выйти за рамки привычной роли и попробовать себя в совершенно новом формате.

В «Мастере игры» участники не будут ограничены стандартным таймингом, студией или камерами. Здесь каждый решает, что говорить, кому доверять и когда делать свой ход. В отличие от спортивного принципа «быстрее, выше, сильнее», в шоу ключевыми являются стратегия, логика и умение просчитывать несколько шагов вперед.

Камиля Харисова отметила, что она привыкла работать в условиях динамичности, где важны быстрота реакции и аналитическое мышление. По её словам, в спорте значим командный дух, но в «Мастере игры» ситуация куда сложнее: твоя команда может в любой момент стать твоими соперниками. Она добавила, что это шоу является для неё настоящим вызовом, с которым она готова справиться.

В рамках шоу 22 участника будут жить на роскошной вилле в Марокко, где их ожидают испытания и психологическая игра. Среди участников будут «тёмные» — три человека, скрывающие свою роль, устраняющие соперников и ведущие двойную игру. Остальные участники будут «светлыми», их задача — выявить предателей и сохранить команду. В каждом выпуске игроки проходят испытания, за которые зарабатывают деньги в общий банк, а затем решают, кто покинет проект. Один участник уходит по решению «тёмных», второй — по итогам голосования за круглым столом. Победит тот, кто сумеет обмануть всех, или перехитрить даже самых сильных соперников, ведь в ходе игры любой участник может стать «тёмным».

Ранее ТНТ анонсировал других участников шоу, среди которых актёры Денис Власенко и Леон Кемстач, блогер Женя Ершов, фрейлина Филиппа Киркорова Марго Овсянникова, продюсер Александр Толмацкий, внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева, а также шесть участников, известных по шоу «Битва экстрасенсов»: Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Никита Турчин, Саманта Адам, Николь Кузнецова и Наталья Бантеева.

Роль «Мастера игры» исполнит Юрий Колокольников, известный по ролям в «Мастере и Маргарите», «Последнем Ронине» и «Белом Лотосе». А джокером, нарушающим привычный ход событий, станет народный артист Филипп Киркоров.

Премьера шоу «Мастер игры» состоится в 2025 году на ТНТ.

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