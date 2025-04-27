Татарстанка Диана Миронова в 14-й раз стала чемпионкой мира по бильярду

Выдающаяся спортсменка из Татарстана Диана Миронова вновь доказала своё превосходство в бильярдном спорте, в 14-й раз завоевав титул чемпионки мира по комбинированной пирамиде. Об этом сообщает «Бизнес Online».

В напряжённом финале, который состоялся в киргизском городе Джалал-Абад, Миронова обыграла соотечественницу Екатерину Брытченко со счётом 4:3. Бронзовыми призёрами турнира стали ещё две российские спортсменки — Анастасия Зверинцева и Элина Нагула.

Это уже второй подряд чемпионский титул для Мироновой, завоёванный в Киргизии: в прошлом году она победила в финале турнира в Бишкеке, обыграв Лилию Панову со счётом 4:2. Очередная победа подтверждает исключительное мастерство Дианы Мироновой и её стабильное лидерство на международной арене.