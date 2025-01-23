Татарстанец женился в 89 лет

В 2024 году самым пожилым женихом в Татарстане стал 89-летний житель Лаишевского района, а среди невест выделились 86-летние женщины из Казани и Альметьевского района. Об этом рассказала Эльвира Ахметова, начальник управления ЗАГС республики.

За год в республике зарегистрировали 23 683 брака, что позволило Татарстану остаться лидером в Приволжском федеральном округе по этому показателю. Более 2200 супружеских пар отметили юбилеи совместной жизни: из них свыше 1800 прожили в браке 50 лет, 292 пары отпраздновали 60-летие, а 15 семейных союзов достигли 70-летнего рубежа.

Статистика показывает, что мужчины чаще всего женятся в возрасте 25–29 лет, а женщины выходят замуж в 18–24 года. Примерно 70% молодоженов вступают в брак впервые.

Число разводов в Татарстане за последние три года снизилось на 5,3%. В 2024 году их зарегистрировано 13 507. Наиболее высокий процент разводов приходится на возрастную группу 40–49 лет, причем более 77% браков расторгаются через суд.

Среди регионов ПФО Татарстан демонстрирует самый низкий уровень разводов: 570 случаев на 1000 браков. Для сравнения, в Марий Эл этот показатель составляет 858, в Чувашии — 779, а в Оренбургской области — 774.