Татарстанец решил проверить счетчик и потерял 363 тысячи рублей

В Лениногорске мужчина лишился 363 тысяч рублей, став жертвой мошенников. Он продал автомобиль и по указанию аферистов перевёл деньги на так называемый «безопасный счёт». По факту обмана возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Татарстана.

Мошенническая схема началась с звонка от женщины, представившейся сотрудницей «Энергосбыта». Она попросила назвать код из SMS якобы для визита мастера. Затем мужчине звонили лже-сотрудники «Росмониторинга» и госструктур, заявив о подозрительных операциях на его счёте и угрозе причастности к терроризму. Под давлением он выполнил все инструкции, включая продажу автомобиля.

Полиция проводит расследование и ищет виновных.