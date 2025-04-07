Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Татарстанец осужден за попытку убийства в состоянии аффекта

Причиной, по версии защиты, стало...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Буинская прокуратура выступила с обвинением по делу 49-летнего мужчины, которого судили за попытку убийства.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл ночью 25 мая 2024 года. Между мужчиной и его бывшей супругой вспыхнула ссора, в ходе которой он трижды нанёс ей ножевые ранения — в жизненно важные органы и по лицу. Женщина получила травмы средней и тяжёлой степени. После этого мужчина попытался нанести себе ранение в шею, однако остался жив.

Эксперты пришли к выводу, что преступление было совершено в состоянии аффекта. Причиной, по версии защиты, стало поведение потерпевшей: во время разговора по телефону с другим мужчиной, обвиняемый требовал прекратить беседу.

Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 107 УК РФ. Ему назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

В Казани выставили на продажу редкую монету стоимостью в 10 млн рублей

Интересное в Казани

50 минут назад

Как казанцы экономят на еде: рассказываем, где взять пиццу дешевле, чем в меню

как содой обработать:поверхности помле травли тараканов

Не у нас

18 часов назад

Ученые нашли способ, как сделать Марс пригодным для жизни

Гид по скидкам Казани

4 дня назад

Где жить за городом с комфортом: гид по лучшим коттеджным посёлкам Казани

ремонт газонокосилок в москве в Москве

Не у нас

день назад

Загадочные каменные артефакты в Крыму не дают покоя ученым

Не у нас

день назад

Ученые ошиблись: новый океан в Африке появится гораздо быстрее

Новости Казани

день назад

Определились с датой открытия спортивной школы Загитовой в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане все больше людей обращаются за психологической помощью

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане снизилась стоимость новых машин
Лонгриды
17 часов назад

Премьера «Батя 2. Дед» в Казани: Илья Учитель о том, как любовь и воспоминания формируют фильм

«Батя 2: Дед» — долгожданное продолжение, котор...

Не у нас

5 минут назад

Изменит науку: ученые на Курилах сделали открытие

Новости Татарстана

час назад

Татарстанец осужден за попытку убийства в состоянии аффекта

Новости Татарстана

час назад

Силовики пришли с обысками в Нижнекамскую больницу

Новости Татарстана

2 часа назад

Женщина оказалась в СИЗО после страшного пожара в многоэтажке в Челнах
Новости Казани
3 дня назад

Первоапрельские шутки ProKazan зашли слишком далеко

Новости Казани

2 часа назад

Пассажирка автобуса №46 упала в обморок 2 раза

Не у нас

2 часа назад

Преступники разработали новый способ обмана россиян

Новости Казани

2 часа назад

9 подростков 14–15 лет толпой набросились на сверстницу в Казани
Больше воздуха и зелени: рассказываем, как меня...
Интересное в Казани
6 дней назад

Больше воздуха и зелени: рассказываем, как меняется подход к жилым проектам в историческом центре