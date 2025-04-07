Татарстанец осужден за попытку убийства в состоянии аффекта

Буинская прокуратура выступила с обвинением по делу 49-летнего мужчины, которого судили за попытку убийства.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл ночью 25 мая 2024 года. Между мужчиной и его бывшей супругой вспыхнула ссора, в ходе которой он трижды нанёс ей ножевые ранения — в жизненно важные органы и по лицу. Женщина получила травмы средней и тяжёлой степени. После этого мужчина попытался нанести себе ранение в шею, однако остался жив.

Эксперты пришли к выводу, что преступление было совершено в состоянии аффекта. Причиной, по версии защиты, стало поведение потерпевшей: во время разговора по телефону с другим мужчиной, обвиняемый требовал прекратить беседу.

Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 107 УК РФ. Ему назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.