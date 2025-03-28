Татарстанец избил и связал бывшую жену, чтобы она снова вышла за него замуж

Суд Республики Татарстан вынес приговор 51-летнему местному жителю, признанному виновным в угрозах убийством и насилии.

Как установлено в ходе расследования, в ночь с 6 на 7 сентября 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина совершил насильственные действия по отношению к своей бывшей супруге. Связав её руки веревкой, он усадил женщину в автомобиль, запер двери и увез её в удалённую местность рядом с лесом, недалеко от села Новые Чукалы. Когда он заметил, что женщина развязалась, он вновь накинул веревку ей на шею, продолжая угрожать убийством, и несколько раз ударил её руками по телу и лицу. Добившись согласия на повторное вступление в брак, мужчина отвез её обратно домой и отпустил.

Суд, принимая во внимание позицию прокуратуры, признал мужчину виновным по статье 119 УК РФ (угроза убийством) и приговорил его к 480 часам обязательных работ.

Приговор ещё не вступил в законную силу.