Татарстанцы требуют взыскать долг с «Волгадорстрой» за строительство трассы М12

Татарстанцы обратились с требованиями взыскать долг с компании «Волгадорстрой» за строительство трассы М12. Жалобы были оставлены в комментариях телеграм-канала главы республики Рустама Минниханова.

По словам одного из местных жителей, вся его семья принимала участие в строительстве трассы, подписав договор с «Волгадорстроем». Однако компания не выполнила свои финансовые обязательства и не оплатила за выполненные работы. Вложив личные сбережения и взяв кредиты, строители не получили обещанных выплат, что затрудняет погашение долгов.

Для строительства трассы были привлечены кредитные средства под высокие проценты, и отсутствие оплат делает возвращение долгов почти невозможным. В свою очередь, в компании «Автодор» заявили, что все финансовые обязательства перед «Волгадорстроем» выполняются вовремя. Однако сама компания столкнулась с юридическими проблемами: на неё подано уже более 30 исков, а в отношении «Волгадорстроя» было возбуждено дело о несостоятельности.