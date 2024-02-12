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Татарстанцы стали более щедрыми на интернет-трафик

Татарстанцы стали более щедрыми на интернет-трафик

Пресс-служба "Tele2"

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Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность абонентов по использованию трафика и готовности им делиться с другими пользователями. Возможность делиться гигабайтами входит в число базовых тарифных опций Tele2. Татарстанцы охотно дарят в среднем 10,5 ГБ в месяц, это на 28% больше в сравнении год к году. При этом в городах жители оказались более щедрыми, чем в малых населенных пунктах.

Аналитики Tele2 отмечают, что в Татарстане самым щедрым на интернет-трафик населённым пунктом оказалась Казань, где 33% местных абонентов активно делились гигабайтами в 2023 году. Также охотно раздают гигабайты жители Альметьевска, Нижнекамска и Бугульмы. Среди абонентов в малых населенных пунктов наиболее активными стали Тетюши.

Татарстанцы оказались вторыми в списке самых щедрых жителей Приволжья. Лидерство за самарцами, в месяц они дарят 12 ГБ, что на 20% больше, чем в среднем по Приволжью. А вот самые экономные абоненты живут в Удмуртии, они дарят 8,2 ГБ в месяц. Средний объем трафика, которым делятся жители Приволжья, составляет сейчас 9,8 ГБ, это на 1,8 ГБ больше в сравнении год к году.

Услуга бесплатная и входит в число базовых тарифных опций Tele2 наряду с вечным сохранением остатков и обменом минут на подарки и скидки. Максимальный объем трафика, которым можно поделиться ежемесячно, составляет 30 ГБ. В сутки одному клиенту доступно не более пяти операций. Перевести гигабайты можно любому клиенту Tele2, независимо от того, в каком регионе зарегистрирована SIM-карта.

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