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Татарстанцы разом смогут забрать накопительную часть пенсии

С 2023 года стало возможно перевести накопления...

pixabay.com

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Пенсионеры в России могут получить накопительную часть пенсии разовым платежом, если сумма не превышает 412 тысяч рублей. Она формируется за счет отчислений работодателя, материнского капитала, добровольных взносов и инвестиционного дохода. Если накопления выше этого порога, выплата назначается ежемесячно, а её размер рассчитывается индивидуально.

Для получения средств нужно подать заявление в Социальный фонд или через «Госуслуги» и соответствовать требованиям: возраст от 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины), стаж не менее 15 лет, наличие пенсионных баллов (не менее 28,2) и накоплений. Проверить сумму можно онлайн.

Работодатели перечисляли взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2013 год, после чего их приостановили. Накопленные средства продолжают инвестироваться, защищая их от инфляции. Перевести средства из одного фонда в другой можно раз в пять лет.

С 2023 года стало возможно перевести накопления в программу долгосрочных сбережений (ПДС) с поддержкой государства и налоговыми льготами. Однако воспользоваться ими можно только через 15 лет, за исключением случаев тяжелой болезни или утраты кормильца.

В случае смерти пенсионные накопления передаются наследникам. Если пенсионер выбрал пожизненные выплаты, остаток средств не подлежит наследованию.

Эксперты ожидают рост числа тех, кто предпочтет единовременное получение накоплений. Однако многие россияне не знают, как проверить свои пенсионные накопления и управлять ими, пишет «Вечерняя Казань».

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