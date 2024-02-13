Татарстанцы на 19% чаще стали выбирать Сочи для отпуска

Цифровая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel проанализировала поездки россиян в Сочи за прошлый год. Если в целом по стране турпоток в горный кластер Сочи увеличился по сравнению с 2022 годом на 3%, татарстанцы стали ездить сюда на 19% больше.

Больше всего на горнолыжные курорты приезжают туристов из Москвы (30% от всех поездок по стране), Санкт-Петербурга (7%) и Ростовской области (5%). Туристы из Татарстана заняли в этом рейтинге пятое место (4%).

Продолжительность отдыха как у российских, так и у татарстанских туристов составила 8 дней. Самые короткие поездки – у туристов из Ингушетии, КЧР и Дагестана. Примерно каждый третий отдыхающий в горах во время поездки посещает еще и побережье Сочи. Чаще всего в горы Сочи приезжают татарстанцы 35-44 лет, женщин среди них чуть больше (56%), чем мужчин (44%).

«Татарстан славится своим гостеприимством, но и сами татарстанцы – активные путешественники. С учетом тренда на развитие внутреннего туризма, выбор жителями республики сочинских гор для отдыха неудивителен. Татарстанцы выбирают курорты Сочи, отдавая предпочтение развитой туристической, транспортной и цифровой инфраструктуре. К примеру, на курортах Газпром, Красная Поляна и Роза Хутор провели комплексную модернизацию сетей. В результате максимальная скорость мобильного интернета в этих районах значительно увеличилась. Территория покрытия также расширилась почти вдвое, что позволило пользователям наслаждаться 4G-сигналом даже на высокогорных участках трасс на высоте 2 400 метров. Практически во всех отелях, а также развлекательных центрах, спортивных комплексах развернули антенные системы внутри зданий для наилучшего приема», - рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Всего за последние пять лет МТС вложила в развитие инфраструктуры связи в горах Сочи порядка одного миллиарда рублей. На сегодняшний день самые высокие скорости на горнолыжных курортах Сочи зафиксированы именно в сети МТС. Это подтверждаются результатами независимого исследования ИАА TelecomDaily. В разгар зимнего сезона и максимальной туристической нагрузки на сеть мобильный интернет 4G разгоняется до 305 Мб/сек.