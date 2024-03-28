Татарстанцы могут получить до 100 тысяч рублей на установку газа

Жители Татарстана имеют возможность запросить субсидию до 100 000 рублей для проведения газификации дома и установки газового оборудования. Об этом проинформировала замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ, Наталья Бутаева.

Она отметила, что на государственную поддержку могут рассчитывать ветераны и участники Великой Отечественной войны, участники боевых конфликтов, а также лица с группами инвалидности I и II, многодетные семьи, семьи с ребенком-инвалидом, либо с лицами, оказывающими уход за таким малышом, а также семьи бойцов СВО и семьи с доходом на душу населения ниже 19 000 рублей.



Однако компенсация доступна лишь после завершения работ по газификации и установке оборудования с предъявлением отчетных документов о проделанных работах и их стоимости, а также квитанций об оплате приобретенного оборудования.