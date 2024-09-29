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Татарстанцев ждут заморозки до -1 градуса

Татарстанцев предупредили о температурных «каче...

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Татарстанцев предупредили о температурных «качелях», которые ожидают регион в начале недели. Согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра РТ, жители республики могут столкнуться с контрастами в температуре: в ночные часы ожидаются заморозки до -1 градуса, что может вызвать определенные неудобства. Однако днем столбик термометра поднимется до +20-+25 градусов, что подарит возможность насладиться теплом и солнечными днями.

Как стало известно, в ночное время температура может опуститься до 2-7 градусов, что также создает риск появления гололеда на дорогах. С учетом этих перепадов, особенно важно быть внимательными всем автолюбителям и пешеходам.

Несмотря на резкие изменения температуры, синоптики отмечают, что это временное явление, и уже через несколько дней стабилизация погоды позволит жителям Татарстана увидеть долгожданное тепло. Так что, пожалуй, стоит готовиться к приятным прогулкам в солнечные дни, но не забывать о теплой одежде на вечер. Начало новой недели обещает быть действительно удивительным.

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