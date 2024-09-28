Татарстанцев ждут теплые выходные

Сегодня, 28 сентября, жители Татарстана смогут насладиться теплой и сухой погодой, несмотря на порывистый ветер, о котором сообщает Гидрометцентр РТ. По прогнозам, в небе над республикой ожидается переменная облачность, однако значительные осадки не предсказываются, что сделает день особенно приятным для проведения времени на свежем воздухе.

Южный и юго-западный ветер, дующий со скоростью от 6 до 11 м/с, придаст дню определенный динамизм. Порывы ветра будут достигают 15-20 м/с, хотя в Казани ожидается, что максимальная скорость не превысит 18 м/с.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +17 до +22 градусов. В столице Татарстана, Казани, термометры покажут от +19 до +21 градуса, что создаст комфортные условия для прогулок и активного отдыха на улице. Такая погода вдохновляет жителей не упускать возможность насладиться осенними днями и провести их на открытом воздухе, окруженными прекрасными природными пейзажами республики.