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· Артем Акчурин

Татарстанцев ждут похолодание до -24 и потепление до 3 градусов тепла

Татарстанцев ждут похолодание до -24 и потепление до 3 градусов тепла

zviazda.by

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В Татарстане до окончания зимы будет становиться теплее.

27 февраля ночью ожидается мороз от 11 до 16 градусов. Местами температура может опуститься до -24 градусов. В дневное время значительно станет теплее и столбики термометров покажут до 2 градусов мороза.

28 февраля в ночной отрезок времени температура составит 10-15 градусов стужи. Днем потеплеет до -1.

1-2 марта ночью температура опустится до -9 градусов. Днем столбики термометров покажут 3 градуса тепла. Синоптики обещают небольшие осадки в виде снега.

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