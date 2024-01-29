Татарстанцев предупреждают об ухудшении погоды

Вечером 29 января, ночью и днем 30 января в Татарстане ожидается ухудшение погоды. По данным Гидрометцентра РТ, местами ожидаются сильные порывы ветра до 16 м/с, а также метель, которая может значительно ухудшить видимость до 1000 м и менее.



В связи с этим на дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов, что увеличивает риск ДТП из-за мокрого снега.

Также МЧС предупреждает о возможной опасности схода снега и льда с крыш зданий и склонов возвышенностей, а также обрыва линий электропередач.

Ранее сообщалось, что в Татарстане снова ожидаются сильные морозы.