Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Татарстанцев предупреждают об ухудшении погоды

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Вечером 29 января, ночью и днем 30 января в Татарстане ожидается ухудшение погоды. По данным Гидрометцентра РТ, местами ожидаются сильные порывы ветра до 16 м/с, а также метель, которая может значительно ухудшить видимость до 1000 м и менее.

В связи с этим на дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов, что увеличивает риск ДТП из-за мокрого снега.

Также МЧС предупреждает о возможной опасности схода снега и льда с крыш зданий и склонов возвышенностей, а также обрыва линий электропередач.

Ранее сообщалось, что в Татарстане снова ожидаются сильные морозы.

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