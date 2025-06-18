Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Котенкова

Татарстанцев предупредили о возвращении холодной погоды и дождей

В Татарстане снова ухудшатся погодные условия, ...

Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане снова ухудшатся погодные условия, сообщает Гидрометцентр Республики. В ближайшие часы ожидаются дожди с грозами, градом и сильным ветром. Стихия уже затопила дома в Нижнекамске, а в Набережных Челнах пострадали дороги. Местные жители интересуются, вернется ли летнее тепло в ближайшие дни.

Холодный циклон особенно заметен вблизи Казанки, где температура сейчас составляет +14 градусов. Синоптики не ожидают солнечных и теплых дней в ближайшее время. Причиной холодной погоды стал атмосферный фронт, пришедший в Татарстан с запада — в Москве уже наблюдаются сильные дожди. Штормовое предупреждение было объявлено еще накануне.

В Казани дождь прошел в первой половине дня. На соседних территориях ситуация была более сложной: в Нижнекамске из-за сильного дождя прорвало трубу, в результате чего дом оказался затоплен. Однако местные жители нашли и положительные моменты в этой ситуации — теперь подъезд не нужно мыть.

В Набережных Челнах также затопило дороги, машины оказались под водой. Синоптики прогнозируют дожди на всю неделю, в некоторых районах возможен град. Хотя температура не будет сильно колебаться, в среднем она останется в пределах 20 градусов днем и 10 градусов ночью, что ниже летних норм.

«По количеству осадков июнь уже перевыполнил свою норму. В общей сложности выпало более 70 мм дождя. Что касается температуры, хотя прогноз был на 1 градус выше нормы, в итоге температура останется в пределах климатической нормы для июня, однако в ближайшие дни будет на 2-3 градуса ниже привычных значений», — рассказал климатолог Юрий Переведенцев.

МЧС Татарстана напоминает: в случае ухудшения погоды следует быть осторожными, не оставлять автомобили под деревьями, избегать укрытия под ними, а также обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Синоптики предупреждают, что такая погода продлится как минимум до конца месяца. Жителям региона стоит запастись зонтиками, дождевиками и теплыми куртками.

Источник: trt-tv.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Россиянин поделился впечатлениями о ситуации в Израиле

Гид по скидкам Казани

день назад

Лето не повторяется: что посмотреть, попробовать и прочувствовать в Казани до сентября

диванные клещи

Лонгриды

21 час назад

Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Лечиться выгодно — реально: клиники Казани со скидками и полезными советами

стапельные работы в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Казанцы призваны следить за кемперами, используемыми для запуска БПЛА

Не у нас

день назад

Яндекс обработал 1,5 млрд звонков с помощью определителя номеров

Новости Татарстана

22 часа назад

Минцифры РТ объясняют причины сбоев мобильного интернета в Татарстане

Новости Казани

день назад

В Казани исчез памятник Ленину, жители призывают разъяснить его судьбу

Новости Казани

день назад

На Кировской дамбе в Казани началась установка шумозащитных конструкций
Новости Казани
4 часа назад

Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

Платный вход сделал Голубые озера «золотыми»

Новости Татарстана

5 минут назад

В Татарстане количество природных пожаров выросло на 19%

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Отдых в Казани и Татарстане: топ глемпингов, санаториев и баз отдыха для расслабления

Новости Татарстана

10 минут назад

Татарстан возглавил медиарейтинг регионов по нацпроектам в мае 2025 года

Новости Татарстана

15 минут назад

Бастрыкин потребовал доложить о проверке по факту невыплаты зарплат в Челнах
Дожди в Татарстане продлятся до конца недели
Новости Татарстана
день назад

Дожди в Татарстане продлятся до конца недели

Новости Татарстана

25 минут назад

Татарстанцев предупредили о возвращении холодной погоды и дождей

Не у нас

35 минут назад

ИТМО разрабатывает "неклонируемые" наночастицы для паролей

Не у нас

45 минут назад

В Архангельске начали производить удобрения из отходов алмазного производства
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
5 дней назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю