Татарстанцев предупредили о возвращении холодной погоды и дождей

В Татарстане снова ухудшатся погодные условия, сообщает Гидрометцентр Республики. В ближайшие часы ожидаются дожди с грозами, градом и сильным ветром. Стихия уже затопила дома в Нижнекамске, а в Набережных Челнах пострадали дороги. Местные жители интересуются, вернется ли летнее тепло в ближайшие дни.

Холодный циклон особенно заметен вблизи Казанки, где температура сейчас составляет +14 градусов. Синоптики не ожидают солнечных и теплых дней в ближайшее время. Причиной холодной погоды стал атмосферный фронт, пришедший в Татарстан с запада — в Москве уже наблюдаются сильные дожди. Штормовое предупреждение было объявлено еще накануне.

В Казани дождь прошел в первой половине дня. На соседних территориях ситуация была более сложной: в Нижнекамске из-за сильного дождя прорвало трубу, в результате чего дом оказался затоплен. Однако местные жители нашли и положительные моменты в этой ситуации — теперь подъезд не нужно мыть.

В Набережных Челнах также затопило дороги, машины оказались под водой. Синоптики прогнозируют дожди на всю неделю, в некоторых районах возможен град. Хотя температура не будет сильно колебаться, в среднем она останется в пределах 20 градусов днем и 10 градусов ночью, что ниже летних норм.

«По количеству осадков июнь уже перевыполнил свою норму. В общей сложности выпало более 70 мм дождя. Что касается температуры, хотя прогноз был на 1 градус выше нормы, в итоге температура останется в пределах климатической нормы для июня, однако в ближайшие дни будет на 2-3 градуса ниже привычных значений», — рассказал климатолог Юрий Переведенцев.

МЧС Татарстана напоминает: в случае ухудшения погоды следует быть осторожными, не оставлять автомобили под деревьями, избегать укрытия под ними, а также обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Синоптики предупреждают, что такая погода продлится как минимум до конца месяца. Жителям региона стоит запастись зонтиками, дождевиками и теплыми куртками.

Источник: trt-tv.ru