Татарстанцам возвращено почти 2,8 млн рублей за ЖКУ

С начала года жителям Татарстана вернули почти 2,8 млн рублей за излишне начисленные платежи за жилищно-коммунальные услуги. Из этой суммы около 2,5 млн рублей составили компенсации за услуги ненадлежащего качества. Об этом рассказали в пресс-службе Госжилинспекции Татарстана.

Возврат средств производится, если температура горячей воды ниже 60°C или перерывы в подаче коммунальных услуг превышают допустимые нормы. Например, отсутствие холодной воды не должно превышать 8 часов в месяц или 4 часа подряд.

Больше всего перерасчетов сделали для жителей Нижнекамска – им вернули 1,7 млн рублей. В Альметьевском районе сумма возвратов составила 350 тысяч рублей, в Елабужском – свыше 286 тысяч, в Бугульминском – 78,3 тысячи, в Ютазинском – 31,5 тысячи, а в Лениногорском – 15,5 тысячи рублей.