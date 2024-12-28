Татарстанцам вернули свыше 53 млн рублей после пересмотра счетов ЖКХ

В Татарстане произошло значительное событие: более 53 миллионов рублей вернулись к жителям региона после пересмотра неправомерно начисленных коммунальных услуг.

В 2023 году жилищная инспекция республики получила свыше 3200 заявлений, касающихся нарушений в расчетах, и выявила 144 случая излишних платежей. Это число стало заметным ростом по сравнению с предыдущим годом, когда было зафиксировано лишь 172 нарушения.

Специалисты инспекции активно реагировали на каждое обращение, отправляя профилактические письма в управляющие компании и организации, поставляющие ресурсы. Благодаря их усилиям, татарстанцы смогли вернуть свои деньги.

Так, жители Нижнекамска получили назад почти 9,5 миллиона рублей, казанцы — около 880 тысяч, челнинцы — 625 тысяч, а жители Елабужского района — более 470 тысяч рублей. В итоге общая сумма возврата в этом году составила впечатляющие 53,2 миллиона рублей, что существенно превышает прошлогодние показатели в 33 миллиона. Это событие подчеркивает важность контроля за начислениями и защиту прав потребителей в сфере ЖКХ.