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· 16+ · Екатерина Елисеева

Татарстанцам объяснили, что делать при обнаружении у себя ВИЧ-инфекции

В первую очередь рекомендуется...

pixabay.com

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Специалисты Роспотребнадзора по Татарстану объяснили, какие меры следует предпринять после подтверждения диагноза ВИЧ.

В первую очередь рекомендуется обратиться в территориальный Центр по борьбе со СПИДом, где можно получить медицинское наблюдение и лечение. Также важно без промедления начать антиретровирусную терапию (АРТ), которая помогает сдерживать развитие вируса и поддерживать организм в стабильном состоянии.

По словам экспертов, регулярные обследования необходимы для контроля уровня вируса и общего состояния здоровья. В ведомстве также отметили, что стоит заранее решить, кому из близких рассказать о диагнозе, поскольку поддержка родных и друзей может сыграть важную роль.

Специалисты советуют больше узнать о ВИЧ, чтобы лучше понимать особенности заболевания и минимизировать риск его передачи. Кроме того, они рекомендуют вести здоровый образ жизни, правильно питаться и уделять внимание физической активности. При необходимости стоит обратиться за психологической поддержкой.

В Роспотребнадзоре напомнили, что важно соблюдать меры предосторожности и использовать средства защиты, чтобы снизить вероятность передачи вируса. Также подчеркивается, что ВИЧ — это не приговор: при регулярном приеме АРТ инфекцию можно контролировать, что позволяет вести полноценную и активную жизнь.

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