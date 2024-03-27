Татарстанца закрыли на 9 лет за развратные действия с девочками в Калуге
РБК
В Калужской области установили вину 56-летнего жителя Татарстана в совершении развратных действий, причинивших вред четырем девочкам. Подробности преступлений были раскрыты местным следственным комитетом.
За свои преступные действия мужчина был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, он был обязан компенсировать моральный вред каждой из пострадавших девочек, выплатив им по 150 тысяч рублей.
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