Татарстанца закрыли на 9 лет за развратные действия с девочками в Калуге

В Калужской области установили вину 56-летнего жителя Татарстана в совершении развратных действий, причинивших вред четырем девочкам. Подробности преступлений были раскрыты местным следственным комитетом.





Исследованные материалы были признаны достаточными для вынесения приговора. Следствие выяснило, что летом 2022 года осужденный находился в селе Ворсино Боровского района, где совершил посягательства на несовершеннолетних.За свои преступные действия мужчина был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, он был обязан компенсировать моральный вред каждой из пострадавших девочек, выплатив им по 150 тысяч рублей.