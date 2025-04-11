Татарстанца обвиняют в убийстве инвалида и хищении
Прокуратура ТАТАРСТАНА
В Татарстане утверждено обвинительное заключение по делу 47-летнего мужчины из Альметьевска, которого обвиняют в краже и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Обвинение выдвинуто по статьям 158 и 105 УК РФ.
Следствие установило, что в мае 2023 года мужчина проник в подвальное помещение жилого дома на улице Тюленина и украл велосипед стоимостью около 17 тысяч рублей. Владельцем транспорта оказался незнакомец.
В июле того же года обвиняемый находился у себя дома на улице Советская, где вместе с приятелем употреблял алкоголь. Во время застолья между ними произошел конфликт, переросший в драку. Мужчина нанес своему знакомому множество ударов по голове и телу. От травм пострадавший, имевший инвалидность второй группы, скончался на месте.
Обвиняемый частично признал свою вину, пояснив, что не имел намерения лишать жизни своего собутыльника.
Материалы дела направлены в Верховный Суд Республики Татарстан для дальнейшего рассмотрения.
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