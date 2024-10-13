Татарстан занял 4 место в ПФО по предлагаемым зарплатам сельхозработникам

Татарстан занял четвертое место по уровню зарплат в Приволжском федеральном округе.

По данным исследования платформы по трудоустройству hh.ru, Татарстан занимает четвёртое место среди регионов Приволжского федерального округа по уровню зарплат для работников сельского хозяйства. Средняя заработная плата в республике составляет 96 649 рублей.

Лидером рейтинга является Башкортостан, где средняя зарплата достигает 154 129 рублей. За ним следует Оренбургская область с зарплатой в 138 565 рублей. Тройку лидеров замыкает Самарская область, где средняя зарплата составляет 102 771 рубль, а пятое место занимает Ульяновская область с зарплатой 92 007 рублей. При этом медианная заработная плата для специалистов в этой области в ПФО составляет 100 тысяч рублей.

Авторы исследования также отмечают, что в Татарстане наблюдается самая высокая конкуренция среди кандидатов: на одно предложение вакансии приходится 4,2 резюме.

В течение последнего месяца работодатели в Приволжском федеральном округе открыли 5,5 тысячи вакансий в области агропромышленного комплекса. Наибольшее количество специалистов искали в Башкортостане, Татарстане и Самарской области, на которые пришлось почти половина всех предложений — 22%, 12% и 11% соответственно.