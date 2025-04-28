Татарстан занял 28-е место в рейтинге платёжной дисциплины бизнеса

Республика Татарстан заняла 28-е место в рейтинге российских регионов по уровню платёжной дисциплины бизнеса. Исследование подготовило РИА Новости.

По состоянию на 1 марта 2025 года, доля просроченной задолженности в регионе составила 1,78%. Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ и Магаданская область — здесь зафиксированы минимальные показатели по кредитной задолженности. В числе аутсайдеров оказались Дагестан и Ненецкий автономный округ.

Эксперты отмечают, что несмотря на невысокую позицию в рейтинге, Татарстан демонстрирует значительный прирост корпоративного портфеля — за последние 12 месяцев он вырос на 35,8%. В целом по стране дальневосточные регионы показывают более высокую платёжную дисциплину.