Татарстан заключил более 33 тысяч трудовых договоров с мигрантами

За последний год в Татарстане оформлено более 33,7 тысячи трудовых договоров с гражданами других стран. Это говорит о том, что экономика республики активно привлекает иностранных специалистов, а меры по привлечению рабочей силы из-за рубежа работают эффективно.

Как сообщает Минтруд Татарстана, основными странами-партнёрами региона остаются государства Центральной Азии: Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия и Туркменистан. Также ведётся сотрудничество с Турцией. В последнее время к этому списку добавились Китай и Индия, что говорит о стремлении расширить географию кадрового сотрудничества.

Данные МВД подтверждают масштаб миграции: за год более 146 тысяч человек указали в документах, что приезжают в Татарстан для работы. В 2024 году выдано около 1,7 тысячи разрешений на трудовую деятельность и свыше 57 тысяч патентов. Из них более 31 тысячи действуют по сей день, что свидетельствует о стабильной занятости и высокой вовлечённости мигрантов в работу на предприятиях региона.