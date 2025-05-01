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Татарстан заключил более 33 тысяч трудовых договоров с мигрантами

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За последний год в Татарстане оформлено более 33,7 тысячи трудовых договоров с гражданами других стран. Это говорит о том, что экономика республики активно привлекает иностранных специалистов, а меры по привлечению рабочей силы из-за рубежа работают эффективно.

Как сообщает Минтруд Татарстана, основными странами-партнёрами региона остаются государства Центральной Азии: Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия и Туркменистан. Также ведётся сотрудничество с Турцией. В последнее время к этому списку добавились Китай и Индия, что говорит о стремлении расширить географию кадрового сотрудничества.

Данные МВД подтверждают масштаб миграции: за год более 146 тысяч человек указали в документах, что приезжают в Татарстан для работы. В 2024 году выдано около 1,7 тысячи разрешений на трудовую деятельность и свыше 57 тысяч патентов. Из них более 31 тысячи действуют по сей день, что свидетельствует о стабильной занятости и высокой вовлечённости мигрантов в работу на предприятиях региона.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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