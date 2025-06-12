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Татарстан выпускает зарядные станции для электробусов мощностью 300 кВт

В Татарстане начали производить ультрабыстрые з...

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В Татарстане запустили производство ультрабыстрых зарядных станций мощностью 300 кВт для электробусов. Завод, расположенный в промышленном технопарке «Искра-Волга» под Казанью, начал производство таких устройств, сообщает пресс-служба компании E-PROM.

Спрос на электробусы в России стремительно растет. Например, в Москве уже работают порядка 2300 электробусов, а в 10 других регионах страны — еще более 200. Для эффективной работы этих транспортных средств необходимы современные зарядные станции, которые теперь выпускаются в Татарстане.

Станции E-PROM 300 успешно интегрированы с отечественными производителями электробусов, такими как ПАО «КАМАЗ» и ООО «ЛиАЗ». Уже сегодня они используются в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Волгограде, а также в Нижегородской и Московской областях.

Источник: Вечерняя Казань

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