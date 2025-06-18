Татарстан возглавил медиарейтинг регионов по нацпроектам в мае 2025 года

Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг регионов России по теме «национальные проекты» за май 2025 года. Первое место заняла Республика Татарстан с МедиаИндексом 49 704,7, за ней следуют Московская область (44 439,2) и Москва (41 265,9).

Татарстан добился успеха благодаря активной реализации инициатив в рамках нацпроектов. Так, более 350 жителей республики подали заявки на участие в программе по обучению в рамках национального проекта «Кадры», а в 2025 году планируется обучение более 5 тысяч человек, как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты региона.

На XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» был презентован новый халяльный туристический маршрут «Объятия природы», ориентированный на арабский рынок. Этот проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и направлен на развитие туристической привлекательности региона.

Кроме того, в честь 80-летия Победы в Татарстане в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать более 9,3 км дорог в районах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артём Чукин.

Особое внимание уделяется вопросам занятости женщин. В рамках национального проекта «Кадры» при центрах занятости открыты женские клубы, в которых уже 300 женщин нашли работу, а 118 открыли собственное дело.

Источник: Татар-информ