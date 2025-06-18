Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Котенкова

Татарстан возглавил медиарейтинг регионов по нацпроектам в мае 2025 года

Татарстан возглавил медиарейтинг регионов по на...

culture.ru

Подписаться на Дзен.канал

Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг регионов России по теме «национальные проекты» за май 2025 года. Первое место заняла Республика Татарстан с МедиаИндексом 49 704,7, за ней следуют Московская область (44 439,2) и Москва (41 265,9).

Татарстан добился успеха благодаря активной реализации инициатив в рамках нацпроектов. Так, более 350 жителей республики подали заявки на участие в программе по обучению в рамках национального проекта «Кадры», а в 2025 году планируется обучение более 5 тысяч человек, как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты региона.

На XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» был презентован новый халяльный туристический маршрут «Объятия природы», ориентированный на арабский рынок. Этот проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и направлен на развитие туристической привлекательности региона.

Кроме того, в честь 80-летия Победы в Татарстане в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать более 9,3 км дорог в районах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артём Чукин.

Особое внимание уделяется вопросам занятости женщин. В рамках национального проекта «Кадры» при центрах занятости открыты женские клубы, в которых уже 300 женщин нашли работу, а 118 открыли собственное дело.

Источник: Татар-информ

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Россиянин поделился впечатлениями о ситуации в Израиле

Гид по скидкам Казани

день назад

Лето не повторяется: что посмотреть, попробовать и прочувствовать в Казани до сентября

жидкость для уничтожения травы

Лонгриды

21 час назад

Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Лечиться выгодно — реально: клиники Казани со скидками и полезными советами

заточка опасной бритвы цена в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

Казанцы призваны следить за кемперами, используемыми для запуска БПЛА

Не у нас

день назад

Яндекс обработал 1,5 млрд звонков с помощью определителя номеров

Новости Татарстана

21 час назад

Минцифры РТ объясняют причины сбоев мобильного интернета в Татарстане

Новости Казани

день назад

На Кировской дамбе в Казани началась установка шумозащитных конструкций

Новости Казани

день назад

На концерте в Казани школьница получила травму головы во время слэма
Новости Казани
4 часа назад

Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

Платный вход сделал Голубые озера «золотыми»

Новости Татарстана

5 минут назад

В Татарстане количество природных пожаров выросло на 19%

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Отдых в Казани и Татарстане: топ глемпингов, санаториев и баз отдыха для расслабления

Новости Татарстана

10 минут назад

Татарстан возглавил медиарейтинг регионов по нацпроектам в мае 2025 года

Новости Татарстана

15 минут назад

Бастрыкин потребовал доложить о проверке по факту невыплаты зарплат в Челнах
Дожди в Татарстане продлятся до конца недели
Новости Татарстана
день назад

Дожди в Татарстане продлятся до конца недели

Новости Татарстана

25 минут назад

Татарстанцев предупредили о возвращении холодной погоды и дождей

Не у нас

35 минут назад

ИТМО разрабатывает "неклонируемые" наночастицы для паролей

Не у нас

45 минут назад

В Архангельске начали производить удобрения из отходов алмазного производства
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
5 дней назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю