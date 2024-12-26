Татарстан вошел в топовую пятерку по объемам выдачи кредитов

В ноябре 2024 года Татарстан продемонстрировал впечатляющие результаты в сфере кредитования, попав в пятерку лучших регионов России.

Несмотря на общий спад в объемах кредитов по стране, республике удалось выделиться на фоне общего падения.

По информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в этом месяце россияне оформили 3,34 миллиона кредитов на сумму 731,49 миллиарда рублей. Эти цифры наглядно показывают, что количество новых кредитов сократилось на 45%, а их объем — на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сравнении с октябрем 2024 года наблюдается снижение на 19% и 32% соответственно.

Также стоит отметить, что тенденция к снижению охватила все сегменты кредитования, причем автокредитование пострадало больше всего: количество выданных автокредитов уменьшилось на 38%, а объемы — на 39%. Таким образом, Татарстан продолжает демонстрировать свою финансовую активность даже в условиях общего падения рынка, сообщает Вести Татарстан.