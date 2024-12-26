Новости Татарстана
· 16+ · Даниил Мурзов

Татарстан вошел в топовую пятерку по объемам выдачи кредитов

В ноябре 2024 года Татарстан продемонстрировал ...

Даниил Мурзов

Подписаться в Telegram

В ноябре 2024 года Татарстан продемонстрировал впечатляющие результаты в сфере кредитования, попав в пятерку лучших регионов России.

Несмотря на общий спад в объемах кредитов по стране, республике удалось выделиться на фоне общего падения.

По информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в этом месяце россияне оформили 3,34 миллиона кредитов на сумму 731,49 миллиарда рублей. Эти цифры наглядно показывают, что количество новых кредитов сократилось на 45%, а их объем — на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сравнении с октябрем 2024 года наблюдается снижение на 19% и 32% соответственно.

Также стоит отметить, что тенденция к снижению охватила все сегменты кредитования, причем автокредитование пострадало больше всего: количество выданных автокредитов уменьшилось на 38%, а объемы — на 39%. Таким образом, Татарстан продолжает демонстрировать свою финансовую активность даже в условиях общего падения рынка, сообщает Вести Татарстан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Челнах неизвестный мужчина открыл огонь в фитнес-клубе

Новости России

день назад

Опрос ВТБ: более половины жителей ПФО хотят знать доход своего партнера

сэс красногорск

Лонгриды

день назад

Рост тарифов на ЖКХ в Татарстане: какие изменения затронут жителей с 1 июля 2025 года

Новости России

3 дня назад

Согревающая выгода в билайне: забирай смартфон HONOR со связью и аксессуаром

оцифровать бобину в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

За установку шумозащитных экранов фирме из Татарстана не выплатят 80 млн рублей

Новости Казани

день назад

Альпинисты Казани ликвидируют опасные объекты в ЖК «Лазурные небеса»

Новости Татарстана

19 часов назад

В Елабуге задержали гендиректора фирмы, шесть рабочих которой погибли в пожаре

Новости Казани

день назад

Вечером Казань сковали 9-балльные пробки

Новости Татарстана

день назад

Наркологи объяснил жителям Татарстана почему пить на Новый Год лучше не стоит
Новости Казани
день назад

Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Новости Татарстана

16 минут назад

Татарстан вошел в топовую пятерку по объемам выдачи кредитов

Интересное в Казани

день назад

“Одна лишняя вечеринка может обернуться запоем”: психиатр из Казани показала грань, где Новый год становится проблемой

Новости Казани

2 часа назад

Казанский ресторан потерял 12 млн рублей из-за закрытия в период корпоративов

Новости Татарстана

13 часов назад

Казанский БК УНИКС вышел победителем из матча с «Пармой»
Теплый Новый год: казанцев предупредили о темпе...
Лонгриды
2 дня назад

Теплый Новый год: казанцев предупредили о температурных качелях

Новости Казани

13 часов назад

Посещение Казанского Кремля закрыли из-за задымления

Новости Татарстана

14 часов назад

ЦБ РФ снял ограничения на полную стоимость потребительских кредитов

Новости Татарстана

16 часов назад

Жители северных районов Казани реже стали жаловаться на воздух
Новости России
4 дня назад

Школа беттинга: Ваш проводник в мир успешных ставок