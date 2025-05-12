Татарстан вошел в топ-10 регионов России по росту зарплат

Татарстан занял девятое место среди российских регионов по темпам роста заработных плат. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости.

По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы не менее половины жителей республики будут зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц. Это один из лучших показателей среди регионов страны.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ — там уже сейчас более 50% населения имеют зарплату выше 100 тысяч рублей. Следом идут Чукотка (прогноз — через 1 год и 2 месяца) и Магаданская область (через 1,5 года).

На последних строчках рейтинга оказались Ингушетия, Чечня и Дагестан, где переход к уровню зарплат в 100 тысяч рублей ожидается не ранее чем через 10–15 лет.