Татарстан вошел в топ-10 регионов по объему экосбора

Татарстан вошёл в десятку российских регионов с наибольшими поступлениями экологического сбора в 2025 году. По данным Росприроднадзора, общая сумма экосбора по стране достигла рекордных 19,7 млрд рублей, что почти втрое превышает изначально запланированные 7 млрд.

Как отметила руководитель ведомства Светлана Радионова в ходе выступления на Невском международном экологическом конгрессе, рост показателя в 2,8 раза стал возможен благодаря внедрению реестра официальных утилизаторов. Этот механизм позволил перекрыть схему использования поддельных документов об утилизации, ранее широко применяемых в отрасли.

В число регионов с наибольшими поступлениями, помимо Татарстана, вошли Москва, Московская, Ленинградская, Рязанская, Новосибирская и Тульская области, а также Санкт-Петербург, Башкирия и Липецкая область.

Экологический сбор — это обязательный платёж, который производители и импортеры товаров и упаковки вносят в федеральный бюджет, если не занимаются утилизацией отходов самостоятельно. Поскольку большинство компаний не имеют соответствующей инфраструктуры, они оплачивают экосбор, передавая ответственность государству, передает ТАСС.