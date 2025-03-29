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Татарстан вошел в пятерку лидеров по числу выданных льготных ипотек

По итогам февраля Татарстан вошел в пятерку лид...

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По итогам февраля Татарстан вошел в пятерку лидеров по числу выданных льготных ипотек. В республике за последний месяц было оформлено 1 000 кредитов на сумму 5,12 млрд рублей, что позволило ей занять пятую позицию в рейтинге.

В числе регионов, оказавшихся выше Татарстана, — Краснодарский край с 1,05 тысячи кредитов на 5,29 млрд рублей, Санкт-Петербург (1,62 тысячи кредитов на 10,46 млрд рублей), Подмосковье (2,32 тысячи кредитов на 15,39 млрд рублей) и Москва, ставшая лидером списка с 3,28 тысячи кредитов на сумму 24,18 млрд рублей.

Всего по России в феврале было выдано около 30 тысяч льготных ипотек на общую сумму 156 млрд рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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