По итогам февраля Татарстан вошел в пятерку лидеров по числу выданных льготных ипотек. В республике за последний месяц было оформлено 1 000 кредитов на сумму 5,12 млрд рублей, что позволило ей занять пятую позицию в рейтинге.

В числе регионов, оказавшихся выше Татарстана, — Краснодарский край с 1,05 тысячи кредитов на 5,29 млрд рублей, Санкт-Петербург (1,62 тысячи кредитов на 10,46 млрд рублей), Подмосковье (2,32 тысячи кредитов на 15,39 млрд рублей) и Москва, ставшая лидером списка с 3,28 тысячи кредитов на сумму 24,18 млрд рублей.

Всего по России в феврале было выдано около 30 тысяч льготных ипотек на общую сумму 156 млрд рублей.