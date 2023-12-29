Татарстан стал лидером в ПФО по росту объема платных услуг

В январе-ноябре 2023 года регион Татарстан продемонстрировал высокие темпы роста объема платных услуг, оказанных населению, и занял ведущую позицию в Приволжском федеральном округе. Общий показатель увеличился на 6,1% по сравнению с предыдущим годом, достигнув уровня 360,76 млрд рублей.



Анализируя ситуацию на всей территории ПФО, можно отметить увеличение общего объема платных услуг, предоставленных населению, в январе-ноябре 2023 года на 3,8%, что составило 1,99 трлн рублей в соответствии с данными, предоставленными Росстатом.

Ранее, столица РТ попала в топ-10 регионов по росту цен на квартиры.