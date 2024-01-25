Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Татарстан сохранил лидерство в ПФО по количеству заключенных браков

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За 2023 год в Татарстане поженились 25 219 пар. И республика по этому показателю занимает лидирующую позицию в ПФО. Об этом сообщает глава управления ЗАГС кабинета министров РТ Гульшат Нигматуллин.

В тройку лидеров также вошли Башкортостан и Самарская область. Где сошлись 23 747 и 19 913 пар соответственно. Всего по стране было заключено 947 866 браков.

Стоит отметить, что в Татарстане было зарегистрировано 14,2 тысячи разводов. Таким образом на 1 тысячу браков приходится 566 разводов. И это самый маленький показатель среди регионов Поволжья.

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