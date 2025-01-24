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Татарстан смирился с ростом тарифов на ЖКУ

Повышение тарифов на ЖКУ в республике связано с...

pixabay.com

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Повышение тарифов на ЖКУ в республике связано с ростом затрат на газ и изменениями в налоговом законодательстве. Об этом сообщил председатель государственного комитета по тарифам Александр Груничев.

Он отметил, что основной причиной стал рост цен на газ для теплоснабжающих организаций — показатель увеличился с 8,2% до 21,3%. Также среди факторов выделено повышение заработной платы рабочих, что связано с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с 1 января 2025 года составил 22,4 тысячи рублей.

Ещё одним фактором стало введение налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий коммунального сектора. Теперь компании с выручкой более 60 миллионов рублей обязаны уплачивать 5% НДС.

Напомним, что с 1 июля 2025 года коммунальные платежи в Татарстане вырастут в среднем на 17,5–22,3%.

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