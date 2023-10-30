Татарстан предлагает запретить подросткам посещать кальянные

Новый прокурор РТ Альберт Суяргулов выступил с предложением - запретить подросткам посещать кальянные, пишет "РВ".

Суть предложения в том, чтобы внести поправки в республиканский закон "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей".

"Нахождение несовершеннолетних в помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов, а также в специально выделенных изолированных помещениях, в которых допускается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов, не исключает проецирование ими и применение на себе пагубной модели потребления табака и никотинсодержащей продукции", — говорится в пояснительной записке к документу.