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Татарстан попал в топ-3 регионов с наибольшим ростом цен на бензин

Татарстан оказался в числе трех регионов с наиб...

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Татарстан оказался в числе трёх регионов, где за неделю, с 26 ноября по 2 декабря, цены на бензин выросли больше всего. Об этом сообщает ТАСС.

Наибольший рост цен на бензин был зафиксирован в Севастополе (+1,3%), за ним следуют республика Татарстан (+1,1%) и Дагестан (+1%). В Москве и Санкт-Петербурге стоимость топлива за неделю увеличилась на 0,3% и 0,4% соответственно.

В среднем по России цены на бензин выросли на 22 копейки, достигнув 59,87 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 28 копеек — до 59,71 рубля. Повышение цен зафиксировано в 74 регионах страны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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