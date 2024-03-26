Татарстан попал в четверку лидеров по налоговым и неналоговым доходам

На 1 марта 2024 года, общая сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана составила 69,2 миллиарда рублей. Из этой суммы 58,6 миллиарда рублей поступили в республиканский бюджет, а 10,6 миллиарда рублей - в местные бюджеты. Об этом проинформировала замминистра финансов РТ, Алла Анфимова. Пишет «Татар-информ».





За первые два месяца 2024 года был выполнен план поступлений, утвержденный на год, на уровне 17,3% для консолидированного бюджета, 17,6% для бюджета республики и 15,7% для местного бюджета. Общий объем мобилизованных доходов в этот период составил 198,4 млрд рублей, из которых 129,2 млрд рублей ушло в федеральный бюджет, а 69,2 млрд рублей – в консолидированный бюджет региона.Таким образом, Татарстан занимает четвертое место среди субъектов России по объему мобилизованных налоговых и неналоговых доходов, уступая только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области, и лидирует в Приволжском федеральном округе.