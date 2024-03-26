Татарстан попал в четверку лидеров по налоговым и неналоговым доходам
На 1 марта 2024 года, общая сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана составила 69,2 миллиарда рублей. Из этой суммы 58,6 миллиарда рублей поступили в республиканский бюджет, а 10,6 миллиарда рублей - в местные бюджеты. Об этом проинформировала замминистра финансов РТ, Алла Анфимова. Пишет «Татар-информ».
Таким образом, Татарстан занимает четвертое место среди субъектов России по объему мобилизованных налоговых и неналоговых доходов, уступая только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области, и лидирует в Приволжском федеральном округе.
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