Татарстан оказался на 37 месте по размеру пенсии

Согласно данным государственной статистики, размер пенсии в Татарстане уступает 37 регионам страны.

Средний размер выплат для пенсионеров в республике составляет 22 999 рублей. Работающие получают 20 964 рубля, а неработающие — 23 509. В Поволжском федеральном округе Татарстан занимает шестую позицию.

Наибольшие пенсии получают жители Чукотки — в среднем 38 173 рубля. В списке лидеров также Ненецкий автономный округ, Камчатка и Магаданская область. Самые скромные выплаты зафиксированы на Кавказе. К примеру, в Дагестане средняя пенсия достигает лишь 17 053 рублей, что почти вдвое меньше, чем в северных регионах.

Ранее мы писали о том, что в Казани 4 марта можно бесплатно посетить Национальный музей Татарстана.