Татарстан не прошел проверку гражданской обороны
nplod.ru
Альберт Ягудин депутат Госсовета Татарстана, выразил свое недовольство готовностью инфраструктуры гражданской обороны в республике.
Тренировка по проверке готовности гражданской обороны проводилась во всех городах и районах Татарстана. Но, большинство жителей так и не узнали об этом, так как не слышали звуки сирен. Рассказал депутат.
В 2022 году уже поднимался данный вопрос, и были отправлены указания по их решению. Но, ничего не было предпринято.
«Люди не слышат сирены, не знают, куда и как эвакуироваться, они не проинформированы должным образом. Так называемые убежища – простые подвалы домов, не оборудованы ничем, даже дешевых стульев нет. Ключи от подвалов только у определенных лиц, которых не найдешь, если случится что-то серьезное. Из имеющихся защитных сооружений гражданской обороны 71% готовы или ограниченно готовы к приему людей, в которых могут укрыться 4% населения», - заявил Альбер Ягудин.