Татарстан не прошел проверку гражданской обороны

Альберт Ягудин депутат Госсовета Татарстана, выразил свое недовольство готовностью инфраструктуры гражданской обороны в республике.

Тренировка по проверке готовности гражданской обороны проводилась во всех городах и районах Татарстана. Но, большинство жителей так и не узнали об этом, так как не слышали звуки сирен. Рассказал депутат.

В 2022 году уже поднимался данный вопрос, и были отправлены указания по их решению. Но, ничего не было предпринято.