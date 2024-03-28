Татарстан не попал в топ-15 самых благополучных регионов страны

По результатам 2023 года, Татарстан опустился на 18-е место в рейтинге самых благополучных регионов России, по версии фонда развития гражданского общества. В третьем квартале республика занимала 16-е место.





Индекс социального благополучия, основанный на данныx Росстата, рассчитывается как отношение средней зарплаты к минимальным расходам на жизнеобеспечение. В Татарстане средняя зарплата составила 81 985 рублей, а стоимость проживания – 18 879 рублей, что привело к индексу 4,34. По сравнению с общенациональным показателем в 4,81, Татарстан отстает на 76% от уровня благополучия по всей стране, который увеличился на протяжении 2023 года.Лидером рейтинга стала Москва, сместив с первого места долгое время занимавший его Ямало-Ненецкий автономный округ, который теперь находится на второй строчке. Третье место удерживает Ханты-Мансийский автономный округ.