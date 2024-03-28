Татарстан не попал в топ-15 самых благополучных регионов страны
По результатам 2023 года, Татарстан опустился на 18-е место в рейтинге самых благополучных регионов России, по версии фонда развития гражданского общества. В третьем квартале республика занимала 16-е место.
Лидером рейтинга стала Москва, сместив с первого места долгое время занимавший его Ямало-Ненецкий автономный округ, который теперь находится на второй строчке. Третье место удерживает Ханты-Мансийский автономный округ.
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