Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Татарстан не попал в топ-15 самых благополучных регионов страны

Подписаться в Telegram

По результатам 2023 года, Татарстан опустился на 18-е место в рейтинге самых благополучных регионов России, по версии фонда развития гражданского общества. В третьем квартале республика занимала 16-е место.

Индекс социального благополучия, основанный на данныx Росстата, рассчитывается как отношение средней зарплаты к минимальным расходам на жизнеобеспечение. В Татарстане средняя зарплата составила 81 985 рублей, а стоимость проживания – 18 879 рублей, что привело к индексу 4,34. По сравнению с общенациональным показателем в 4,81, Татарстан отстает на 76% от уровня благополучия по всей стране, который увеличился на протяжении 2023 года.

Лидером рейтинга стала Москва, сместив с первого места долгое время занимавший его Ямало-Ненецкий автономный округ, который теперь находится на второй строчке. Третье место удерживает Ханты-Мансийский автономный округ.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

8 часов назад

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

дезинфекция плесень ванна вызвать

Новости Татарстана

день назад

В Казани многодетная мать обманула 29 человек при помощи школьного чата

Интересное в Казани

2 дня назад

Гастрономическое счастье с доставкой на дом. Как подать изысканные блюда, не стоя у плиты поделился с жителями Казани ресторан «Брассерия»

сделать ремонт в кухне под ключ цена в Москве

Новости Татарстана

6 часов назад

На родину из Татарстана выдворили 75 иностранцев

Новости Татарстана

день назад

В апреле татарстанцев ждет дополнительный выходной

Новости Казани

день назад

В центре Казани водитель «Москвича» вылетел на тротуар и сбил женщину

Новости Казани

день назад

Девушка из Казани борется за сердце Константина Гецати на ТНТ

Новости Казани

20 часов назад

«Рубин» за год заработал 2,14 миллиарда рублей
Новости Казани
2 дня назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Татарстана

2 минуты назад

В Татарстане на М-7 ограничат движение из-за строительства перехода

Интересное в Казани

23 часа назад

Чем грозит отсутствие зубов, рассказали специалисты казанской стоматологической клиники

Новости Татарстана

12 минут назад

Депутат Хинштейн: Хохорин ушел с поста главы МВД по РТ из-за племянника

Новости Татарстана

27 минут назад

Татарстан не попал в топ-15 самых благополучных регионов страны
Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней
Лонгриды
5 дней назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Татарстана

47 минут назад

В Татарстане выросла популяция лесных животных

Новости Казани

2 часа назад

Владелец казанского бара судится с Госалкогольинспекцией РТ

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане сформировался дефицит курьеров
«У нас малыши учатся плавать раньше, чем ходить»: центр раннего плавания в Казани
Интересное в Казани
6 дней назад

«У нас малыши учатся плавать раньше, чем ходить»: центр раннего плавания в Казани