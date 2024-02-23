В Татарстане снова похолодает до -30 градусов

В Татарстане ожидается 30-градусная стужа. Сильные морозы на территории региона пробудут до 25 февраля.

23 февраля, днем столбики термометров покажут до 15 градусов мороза. В вечернее время и в ночь на 24 февраля температура воздуха опустится до -19...-22 градусов. Максимальная скорость ветра составит 4 м/с.

25 февраля в регионе ожидается потепление. В дневное время температура воздуха составит -9 градусов. К вечеру похолодает до 12 градусов мороза. Скорость ветра будет достигать 7 м/с. Осадков не будет.