Татарстан на четвертом месте в России по объему налоговых поступлений
пресс-служба Раиса РТ
В I квартале 2025 года в консолидированный бюджет Татарстана и муниципалитетов поступило 161,2 млрд рублей, сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов на совещании в Доме правительства.
Из них:
налоговые и неналоговые доходы — 140 млрд рублей,
в бюджет республики — 121 млрд рублей,
в местные бюджеты — 19 млрд рублей.
По объему поступлений Татарстан занял четвёртое место среди субъектов РФ.
Рост поступлений и ключевые источники
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 28% (в 2024 году доходы составляли 115 млрд рублей).
Основной рост обеспечили:
нефтегазовый сектор,
финансовая деятельность,
производство измерительных приборов,
строительная отрасль.
Поступления по налогу на прибыль составили 55,9 млрд рублей, что на 23% больше, чем в I квартале 2024 года.
Сферы со снижением поступлений
Негативная динамика отмечена в отраслях:
машиностроение,
производство продуктов питания,
торговля,
общепит,
транспорт,
банковский сектор.
Тем не менее положительную динамику продемонстрировал НДФЛ: поступления достигли 38 млрд рублей, рост составил 16% по сравнению с прошлым годом.
Предупреждения и планы властей
Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что хотя первый квартал был «более-менее благоприятным», начало второго квартала идёт «сложнее». Он подчеркнул необходимость:
уделять особое внимание налогу на прибыль от предприятий,
проводить комиссии по работе с бизнесом,
глубже анализировать состояние крупных предприятий,
избегать скопления срочных расходов в конце года.
Минниханов также напомнил, что бюджет 2025 года сформирован с существенным дефицитом и требует строгой финансовой дисциплины.
Рост налоговых доходов и увеличение числа самозанятых
Руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин сообщил:
общий рост налоговых поступлений составил 394 млрд рублей (+13%),
поступления в консолидированный бюджет увеличились на 20%, до 21 млрд рублей,
страховые взносы выросли на 23%, до 16 млрд рублей.
Число самозанятых в республике продолжает расти и достигло 380 тысяч человек. За первый квартал они уплатили почти 1 млрд рублей налогов — на 40% больше, чем в прошлом году.
Важное замечание: остаётся актуальной проблема использования статуса самозанятых для ухода от трудовых отношений и обналичивания средств. Этот вопрос должен находиться на постоянном контроле налоговых инспекций.
Бюджетные риски и борьба с задолженностью
На 1 апреля налоговая задолженность в Татарстане составила 12,3 млрд рублей. Минниханов призвал продолжить активную работу по её сокращению.
Также отмечено снижение поступлений НДФЛ в ряде муниципалитетов, в том числе в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском, Кайбицком, Бавлинском, Новошешминском и Дрожжановском районах.
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