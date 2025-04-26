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Татарстан на четвертом месте в России по объему налоговых поступлений

В I квартале 2025 года в консолидированный бюдж...

пресс-служба Раиса РТ

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В I квартале 2025 года в консолидированный бюджет Татарстана и муниципалитетов поступило 161,2 млрд рублей, сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов на совещании в Доме правительства.
Из них:

  • налоговые и неналоговые доходы — 140 млрд рублей,

  • в бюджет республики — 121 млрд рублей,

  • в местные бюджеты — 19 млрд рублей.

По объему поступлений Татарстан занял четвёртое место среди субъектов РФ.

Рост поступлений и ключевые источники

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 28% (в 2024 году доходы составляли 115 млрд рублей).
Основной рост обеспечили:

  • нефтегазовый сектор,

  • финансовая деятельность,

  • производство измерительных приборов,

  • строительная отрасль.

Поступления по налогу на прибыль составили 55,9 млрд рублей, что на 23% больше, чем в I квартале 2024 года.

Сферы со снижением поступлений

Негативная динамика отмечена в отраслях:

  • машиностроение,

  • производство продуктов питания,

  • торговля,

  • общепит,

  • транспорт,

  • банковский сектор.

Тем не менее положительную динамику продемонстрировал НДФЛ: поступления достигли 38 млрд рублей, рост составил 16% по сравнению с прошлым годом.

Предупреждения и планы властей

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что хотя первый квартал был «более-менее благоприятным», начало второго квартала идёт «сложнее». Он подчеркнул необходимость:

  • уделять особое внимание налогу на прибыль от предприятий,

  • проводить комиссии по работе с бизнесом,

  • глубже анализировать состояние крупных предприятий,

  • избегать скопления срочных расходов в конце года.

Минниханов также напомнил, что бюджет 2025 года сформирован с существенным дефицитом и требует строгой финансовой дисциплины.

Рост налоговых доходов и увеличение числа самозанятых

Руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин сообщил:

  • общий рост налоговых поступлений составил 394 млрд рублей (+13%),

  • поступления в консолидированный бюджет увеличились на 20%, до 21 млрд рублей,

  • страховые взносы выросли на 23%, до 16 млрд рублей.

Число самозанятых в республике продолжает расти и достигло 380 тысяч человек. За первый квартал они уплатили почти 1 млрд рублей налогов — на 40% больше, чем в прошлом году.

Важное замечание: остаётся актуальной проблема использования статуса самозанятых для ухода от трудовых отношений и обналичивания средств. Этот вопрос должен находиться на постоянном контроле налоговых инспекций.

Бюджетные риски и борьба с задолженностью

На 1 апреля налоговая задолженность в Татарстане составила 12,3 млрд рублей. Минниханов призвал продолжить активную работу по её сокращению.

Также отмечено снижение поступлений НДФЛ в ряде муниципалитетов, в том числе в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском, Кайбицком, Бавлинском, Новошешминском и Дрожжановском районах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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