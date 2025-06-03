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Татарстан и «Базис» создадут независимую инфраструктуру для госсистем и бизнеса

Соглашение подписали на конференции «Цифровая и...

Предоставлено изданию

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Разработчик ПО «Базис», технопарк «ИТ-парк» и Центр информационных технологий Татарстана запустили совместный проект по созданию защищённой облачной инфраструктуры и внедрению отечественных систем виртуализации в госструктурах и бизнесе региона.

Соглашение подписали на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» представители трёх организаций — Давид Мартиросов, Руслан Власов и Альберт Халяпов.

Проект включает развертывание независимой ИТ-экосистемы «Базиса» в дата-центре ИТ-парка для нужд электронного правительства и коммерческих структур. Платформа Basis Dynamix обеспечит устойчивость, централизованное управление и технологическую независимость.

Запланирован запуск сервиса безопасной разработки на базе Basis Digital Energy, который повысит защиту ПО и снизит затраты. Также будет развёрнута инфраструктура виртуальных рабочих столов с помощью Basis Workplace — для безопасной удалённой работы в госсекторе и бизнесе.

Кроме того, планируется открытие учебных площадок в вузах и колледжах республики для подготовки специалистов в области виртуализации и облачных технологий.

Мартиросов подчеркнул, что Татарстан — ключевой регион для компании, с высоким уровнем цифровизации и сильным ИТ-сообществом. Власов отметил важность перехода на отечественное ПО и участие казанских специалистов в развитии проекта.

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