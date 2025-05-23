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Татарстан готов принять зимние Игры БРИКС

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Татарстан может принять зимние Игры стран БРИКС уже в ближайшие месяцы, однако пока это только предварительные планы. Об этом сообщает «Ъ Волга-Урал» со ссылкой на пресс-службу министерства спорта республики.

«Пока это только планы, полная схема проведения ещё не разрабатывалась», — подчеркнули в ведомстве. Таким образом, несмотря на высокую готовность инфраструктуры, организационные вопросы остаются открытыми.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что регион существенно укрепил позиции в сфере зимнего спорта. По его словам, теперь республика способна проводить не только летние, но и крупные зимние международные соревнования.

Напомним, с 12 по 23 июня 2024 года Казань уже принимала летние Игры БРИКС, в которых приняли участие спортсмены из 82 стран мира. Турнир стал масштабным событием международного уровня и получил положительные отзывы от делегаций и наблюдателей.

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