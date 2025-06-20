Татарстан экспортировал в Иран более 6 тысяч тонн пшеницы

Татарстан осуществил свою первую экспортную отгрузку продовольственной пшеницы в Иран. Объем груза составил 6,1 тысячи тонн. Экспорт был организован под контролем специалистов ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане.

Пшеница прошла необходимые фитосанитарные исследования, включая проверки на безопасность, качество и отсутствие ГМО. Отбор проб и лабораторные исследования проводились в соответствии с контрактными обязательствами и законодательством. Нарушений в ходе проверки не выявлено.

Отгрузка пшеницы была осуществлена с двух судов, которые после обеззараживания зерна отправились по Волге в Иран.