Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Танцор из группы Ришата Тухватуллина умер после 2 недель в коме

Тухватуллин отметил, что несколько дней парень ...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

Ришат Тухватуллин сообщил о смерти 23-летнего Азамата Загирова в соцсетях. Он рассказал, что за две недели до трагедии Азамат помогал родным в селе Бураево и съел свербигу, не зная, что рядом обработали поле химикатами.

Тухватуллин отметил, что несколько дней парень чувствовал себя плохо, у него поднялась температура, и его госпитализировали. В больнице он провел две недели в коме, но организм не выдержал, и органы отказали.

Ришат подчеркнул, что Азамат был сердцем и гордостью коллектива, светлым и искренним человеком, чей талант и тепло останутся с ними. Он выразил соболезнования родным и друзьям, пишет KazanFirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Батюшка рассказал, почему в церквях не пускают женщин в брюках

Интересное в Казани

2 часа назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории

сколько стоит дезинсекция

Не у нас

день назад

У берегов Аляски сняли на камеру загадочный золотой шар

Новости Казани

день назад

В микрорайоне Юдино люди заметили чёрный дым

стоимость штукатурки за м2 в Москве

Новости Казани

23 часа назад

В Казани студент упал из окна высотки на Глушко и погиб

Новости Казани

21 час назад

Самосвал протащил BMW по Горьковскому шоссе в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани на Завойского мужчина упал с 4 этажа на дворника

Не у нас

день назад

Пророчество Серафима Саровского уже началось: что он говорил о России
Новости Казани
день назад

В Казани 9 июня стартует фестиваль «Науруз» с участием театров из разных стран

Открытие состоится на сцене нового здания театр...

Новости Татарстана

33 минуты назад

В Татарстане чиновник окажется в суде за получение взятки

Интересное в Казани

2 часа назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории

Новости Татарстана

38 минут назад

Танцор из группы Ришата Тухватуллина умер после 2 недель в коме

Не у нас

2 часа назад

Выяснилось, что постройнеть и посвежеть поможет отказ от одного продукта
Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати
Новости Татарстана
день назад

Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати

Не у нас

2 часа назад

Ученые из США нашли участок мозга, из-за которого стресс лишает сна и памяти

Не у нас

3 часа назад

Под пирамидами Гизы ученые нашли второй подземный «город»

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане предпринимателям вернули долг в 128 млн рублей
Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan...
Интересное в Казани
4 дня назад

Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan разоблачает «здоровую» еду