Танцор из группы Ришата Тухватуллина умер после 2 недель в коме

Ришат Тухватуллин сообщил о смерти 23-летнего Азамата Загирова в соцсетях. Он рассказал, что за две недели до трагедии Азамат помогал родным в селе Бураево и съел свербигу, не зная, что рядом обработали поле химикатами.

Тухватуллин отметил, что несколько дней парень чувствовал себя плохо, у него поднялась температура, и его госпитализировали. В больнице он провел две недели в коме, но организм не выдержал, и органы отказали.

Ришат подчеркнул, что Азамат был сердцем и гордостью коллектива, светлым и искренним человеком, чей талант и тепло останутся с ними. Он выразил соболезнования родным и друзьям, пишет KazanFirst.