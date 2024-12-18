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Свыше 2800 кубометров нелегальных свалок ликвидировали в Татарстане

В Татарстане более 2800 кубометров незаконных с...

Катя Царева

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В Татарстане более 2800 кубометров незаконных свалок были успешно устранены благодаря усилиям регоператора «Гринта».

Эта работа была проведена исключительно в восточной части региона, что подтверждает активное участие местных властей и сообщества в борьбе с мусорными проблемами.

Составлено 15 актов на незаконные свалки, которые передали в руки местных органов самоуправления. Наиболее значительная часть свалок была ликвидирована силами самих властей, садовых товариществ и частных владельцев участков. В пяти случаях к делу подключился региональный оператор, когда другие ответственные лица долго игнорировали проблему.

Причины возникновения таких мусорных "островков" довольно банальны: растительные остатки и спиленные ветки зачастую оставляют неподалеку от контейнеров в СНТ или частном секторе, что создает трудности для специализированного транспорта, сообщает Челнинские известия.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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